Eventi vecchi e nuovi

Benvenut* nel blog storico del dipartimento di Transnational Italian Studies di Bryn Mawr College! Qui troverete immagini e annunci di eventi passati. Per essere sempre aggiornat* sugli eventi italiani a Bryn Mawr, vi invitiamo a seguire la nostra pagina instagram (culture_italiane_bmc) e a visitare il sito web del nostro dipartimento (https://www.brynmawr.edu/inside/academic-information/departments-programs/transnational-italian-studies/events) .

Welcome to the historic blog of the Department of Transnational Italian Studies at Bryn Mawr College! Here you will find pictures and announcements from past events. To be updated on current events, please follow us on Instagram (culture_italiane_bmc) o visit our website (https://www.brynmawr.edu/inside/academic-information/departments-programs/transnational-italian-studies/events) .